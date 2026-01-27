الكشف عن الثغرة القانونية لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وقال الاعرجي لـ ، ان "طلب تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جاء بعدما خرج علينا البعض بتفسير السابق هو ان يكون 30 يوما عمل، مع حذف يومي الجمعة والسبت باعتبارهما رسمية وامام المجلس اكثر من 10 أيام"، مبينا ان "هذا تفسير خاطئ وغير مقبول".وذكر ان "هناك استحقاقات ومن ينتظر تشكيل الحكومة"، لافتا الى ان "كتلة الاعمار والتنمية ضد تأجيل جلسة اليوم".