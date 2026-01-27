مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "رئاسة قررت تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".وجاء ذلك بعدما تسلمت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلبات تأجيل جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية.وقال لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس النواب تسلَّم طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية".وأضاف ان "ذلك جاء لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".