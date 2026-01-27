اردوغان يوجه رسالة الى الحكومة العراقية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى انيل بورا إنان"، مبينا ان "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز الجهود والخطوات لتطويرها، بما يعود بالمنفعة على الشعبين الجارين".وذكر انه "جرى بحث الأوضاع في المنطقة، والتعاون العراقي التركي في دعم استقرار سوريا والعمل على وقف التصعيد في المنطقة".وأكد أن "العراق ينطلق في خطواته من المصالح العليا والأمن الشامل للبلاد، ومنع أي فرصة لعودة نشاط الإرهاب وفلول داعش المندحرة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أهمية اضطلاع ، ودول العالم المختلفة في تحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية، وأن تستلم عناصر داعش من حملة جنسياتها".من جانبه، نقل السفير بورا إنان "تحيات الرئيس التركي ، وتقدير حكومة بلاده للخطوات العراقية الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها، ودور العراق في حل الأزمة السورية، وفق مقاربات استدامة الأمن و الحفاظ على وحدة سوريا ومصالح شعبها وشعوب المنطقة".