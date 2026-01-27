اردوغان يوجه رسالة الى الحكومة العراقية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554415-639051055104160337.jpeg
اردوغان يوجه رسالة الى الحكومة العراقية
سياسة
2026-01-27 | 05:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,331 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
وجه الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان
، اليوم الثلاثاء، رسالة الى
الحكومة العراقية
.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
استقبل، اليوم، سفير الجمهورية التركية لدى
العراق
انيل بورا إنان"، مبينا ان "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز الجهود والخطوات لتطويرها، بما يعود بالمنفعة على الشعبين الجارين".
وذكر انه "جرى بحث الأوضاع في المنطقة، والتعاون العراقي التركي في دعم استقرار سوريا والعمل على وقف التصعيد في المنطقة".
وأكد
السوداني
أن "العراق ينطلق في خطواته من المصالح العليا والأمن الشامل للبلاد، ومنع أي فرصة لعودة نشاط الإرهاب وفلول داعش المندحرة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أهمية اضطلاع
المجتمع الدولي
، ودول العالم المختلفة في تحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية، وأن تستلم عناصر داعش من حملة جنسياتها".
من جانبه، نقل السفير بورا إنان "تحيات الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
، وتقدير حكومة بلاده للخطوات العراقية الداعمة لأمن المنطقة واستقرارها، ودور العراق في حل الأزمة السورية، وفق مقاربات استدامة الأمن و الحفاظ على وحدة سوريا ومصالح شعبها وشعوب المنطقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
بارزاني يدين الاعتداء على الكرد ويوجه رسالة الى الحكومة السورية
05:45 | 2026-01-08
علي جاسم يوجه رسالة للجماهير العراقية: هدفنا كأس العالم
14:27 | 2025-12-12
السيد الصدر يعلق على حادثة تفجير مسجد الامام علي ويوجه رسالة لحكومة سوريا
13:25 | 2025-12-26
ساكو يتحدث عن "التطبيع" ويوجه رسالة للحكومة الجديدة
12:20 | 2025-12-24
السوداني
اردوغان
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
رجب طيب أردوغان
رجب طيب اردوغان
المكتب الإعلامي
المجتمع الدولي
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
أمن
36.25%
14:15 | 2026-01-26
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
14:15 | 2026-01-26
قفزة قوية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
33.99%
08:32 | 2026-01-25
قفزة قوية بأسعار الدولار في بغداد
08:32 | 2026-01-25
اطلاق رواتب هذه الفئة لشهر كانون الثاني الحالي
محليات
17.29%
09:22 | 2026-01-25
اطلاق رواتب هذه الفئة لشهر كانون الثاني الحالي
09:22 | 2026-01-25
إجراءات سريعة لمواجهة فيروس خطير لا علاج له
دوليات
12.47%
09:53 | 2026-01-25
إجراءات سريعة لمواجهة فيروس خطير لا علاج له
09:53 | 2026-01-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
اخترنا لك
مجلس الوزراء يوافق على استمرار صرف رواتب ومستحقات ضحايا الارهاب
07:30 | 2026-01-27
بعد تأجيلها.. 85 نائباً فقط حضروا الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية
07:16 | 2026-01-27
حزب تقدم يحدد موقفه من المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة
06:48 | 2026-01-27
عبر 6 نقاط.. الية انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وفق الدستور العراقي
05:39 | 2026-01-27
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
04:52 | 2026-01-27
البرلمان يستعد لالغاء قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد بضمنها التعرفة الجمركية
04:42 | 2026-01-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.