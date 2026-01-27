حزب تقدم يحدد موقفه من المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة

وذكر في بيان ورد للسومرية أنه "بعد اجتماع جميع قيادات الحزب تقرر عدم المشاركة في حكومة تُقاد من شخصيات تعود بالعراقيين إلى ذاكرة الصراعات والأزمات"، مشيرا إلى أن "المجتمعين أعربوا عن حرصهم على استقرار البلاد وتعزيز الأمن والنسيج المجتمعي".ودعا تقدم، بحسب البيان، "الإطار التنسيقي إلى مراعاة الوطني، والالتزام بمبدأ القبول الوطني، وأن تكون قيادة الحكومة المقبلة فاعلة على المستوى الوطني"، لافتا إلى "ضرورة مواكبة التطور في الأوضاع السياسية ومتطلبات المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم".نص البيان: