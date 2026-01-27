بعد تأجيلها.. 85 نائباً فقط حضروا الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ان هيبت "قرر تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؛ لعدم اكتمال النصاب، حيث كان عدد الحضور 85 نائباً".وتسلم الحلبوسي، وفق البيان، "طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب للتأجيل؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".ويشترط الدستور نصاباً مرتفعاً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتمثل بحضور ثلثي أعضاء ، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، مع ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، قبل الانتقال إلى الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.ينص الدستور على أن ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من جلسته الأولى، ليقوم الرئيس المنتخب بعد ذلك بتكليف مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً” بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. ويمنح المكلف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية.وبذلك، فإن أي تأخير أو تعطيل في انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس مباشرة على ملف تشكيل الحكومة، ويؤجل حسم ، وهو ما يفسر حساسية الصراع الدائر حالياً، وحدّة المواقف المتبادلة.وأعلن مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.وذكرت ، في بيان، أن “مجلس النواب أعلن قائمة الأسماء النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق:1. شوان حويز فريق نامق2. توفيق أحمد3. حسين طه سنجاري4. حمه كريم5. اسو فريدون علي6. سامان شالي7. صباح صالح سعيد8. علي ظاهر العلياوي9. محمد شيخ محمد10. إقبال عبد الله أمين حليوي11. نزار محمد كنجي12. سردار تايمز13. فؤاد بكي14. مثنى أمين نادر15. نوزاد هادي مولود16. خالد صديق عزيز محمد17. آزاد مجيد حسن18. رافع عبد الله حميد موسى19. سالم حواس علي الساعدي”.