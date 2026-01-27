Alsumaria Tv
الأبراج
Sumer Fm
رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
بعد تأجيلها.. 85 نائباً فقط حضروا الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية

سياسة

2026-01-27 | 07:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد تأجيلها.. 85 نائباً فقط حضروا الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية
568 شوهد

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، حضور 85 نائباً فقط للجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ان رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي "قرر تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؛ لعدم اكتمال النصاب، حيث كان عدد الحضور 85 نائباً".

وتسلم الحلبوسي، وفق البيان، "طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني للتأجيل؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".

ويشترط الدستور نصاباً مرتفعاً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتمثل بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، مع ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، قبل الانتقال إلى الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.

ينص الدستور على أن ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من جلسته الأولى، ليقوم الرئيس المنتخب بعد ذلك بتكليف مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً” بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. ويمنح رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية.

وبذلك، فإن أي تأخير أو تعطيل في انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس مباشرة على ملف تشكيل الحكومة، ويؤجل حسم السلطة التنفيذية، وهو ما يفسر حساسية الصراع الدائر حالياً، وحدّة المواقف المتبادلة.

وأعلن مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن “مجلس النواب أعلن قائمة الأسماء النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق:

1. شوان حويز فريق نامق
2. أحمد عبد الله توفيق أحمد
3. حسين طه حسن محمد سنجاري
4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله
5. اسو فريدون علي
6. سامان علي إسماعيل شالي
7. صباح صالح سعيد
8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي
9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد
10. إقبال عبد الله أمين حليوي
11. نزار محمد سعيد محمد كنجي
12. سردار عبد الله محمود تايمز
13. فؤاد محمد حسين بكي
14. مثنى أمين نادر
15. نوزاد هادي مولود
16. خالد صديق عزيز محمد
17. آزاد مجيد حسن
18. رافع عبد الله حميد موسى
19. سالم حواس علي الساعدي”.
تابع قناة السومرية على  منصة x
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
Play
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
Play
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
Play
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Play
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
اخترنا لك
مجلس الوزراء يوافق على استمرار صرف رواتب ومستحقات ضحايا الارهاب
07:30 | 2026-01-27
حزب تقدم يحدد موقفه من المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة
06:48 | 2026-01-27
عبر 6 نقاط.. الية انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء وفق الدستور العراقي
05:39 | 2026-01-27
اردوغان يوجه رسالة الى الحكومة العراقية
05:10 | 2026-01-27
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
04:52 | 2026-01-27
البرلمان يستعد لالغاء قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد بضمنها التعرفة الجمركية
04:42 | 2026-01-27

