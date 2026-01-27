مجلس الوزراء يوافق على استمرار صرف رواتب ومستحقات ضحايا الارهاب

وذكر بيان للمجلس، انه "وافق على استمرار صرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الارهاب لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، في ".في السياق ذاته، شهدت جلسة مجلس النواب في الأسبوع الماضي تشكيل والسجناء السياسيين النيابية.فيما أعلن رئيس النائلي صدور قرار بالتريث في قطع رواتب ضحايا الإرهاب، مع توجيه الوطنية بالاستمرار في الصرف لحين إقرار لقانون ضحايا الإرهاب.النائلي أكد أن مسودة التعديل الثالث لقانون ضحايا الإرهاب قد أُنجزت بالكامل، وتم تسليمها إلى رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أنها ستُدرج للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة.وبحسب النائلي، فإن التعديل الجديد يتضمن تمديد صرف الرواتب التقاعدية لمدة 25 سنة، إضافة إلى تضمين امتيازات أخرى لأبناء الشهداء أثناء الخدمة وجرحى منتسبي ، في محاولة لإنصاف هذه الشرائح التي واجهت الإرهاب في أصعب المراحل.