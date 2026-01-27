بريطانيا تخفف قيود السفر إلى وسط وجنوب العراق وأجزاء من كردستان

وذكرت في المملكة، أن " والتنمية البريطانية (FCDO) حدثتْ نصائح السفر إلى بتاريخ 26/1/2026، والذي يعكس تحسّن الوضع الأمني والسياسي في البلاد".وتابعت، أنه "بموجب هذا التحديث، قامت المملكة المتحدة بتخفيف قيود السفر إلى وسط وجنوب العراق وأجزاء من "، مشيرة إلى أن "التحسن الملحوظ في الأمن والاستقرار السياسي يجعل بعض المناطق أكثر أمانًا للسفر، والتبادل التجاري، والزيارات الرسمية".ولفتت السفارة، الى انه "في الوقت الذي نرحب بهذا التطور الإيجابي، فأننا نؤكد مواصلة جهود في تعزيز الاستقرار والإمكانيات التنموية للبلد، اذ تعكس هذه الخطوة الثقة الدولية في التقدم الذي أحرزه العراق في السنوات الأخيرة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".