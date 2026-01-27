الصفحة الرئيسية
سافايا: سنحاسب جميع المتورطين بسرقة أموال العراق بما فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم
سياسة
2026-01-27 | 12:58
سافايا: سنحاسب جميع المتورطين بسرقة أموال العراق بما فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم
سياسة
2026-01-27 | 12:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,102 شوهد
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الى
العراق
، مارك سافايا، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم محاسبة جميع المتورطين بسرقة أموال العراق بما فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم.
وقال سافايا، إنه "بينما يعمل فريقنا ميدانيًا في
العراق
لدعم تشكيل حكومة جديدة ومنع الميليشيات المدعومة من
إيران
من الوصول إلى السلطة، فإنه من الأهمية بمكان، بل وأكثر أهمية، الاستعداد لمواجهة أزمة الفساد في العراق".
وتابع: "يجب أن يتجاوز هذا الجهد مجرد تتبع الأموال المنهوبة والمحولة إلى خارج البلاد، بل يجب أن يشمل أيضًا تحديد وجهة هذه الأموال وكيفية استخدامها في نهاية المطاف".
وأكمل، أنه "من خلال التنسيق مع مؤسسات أخرى، أصبح لدينا الآن فهم شامل للأفراد المتورطين، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وأفراد عائلاتهم الذين استفادوا من أموال عراقية فاسدة".
ولفت الى انه "لم تُستخدم هذه الأموال فقط لشراء عقارات متعددة في عدة دول، بل استُخدمت أيضًا للحصول على جنسيات وجوازات سفر أجنبية، أحيانًا بأسماء متشابهة وفي حالات أخرى بهويات مختلفة، وذلك للتهرب من التتبع والمساءلة".
وأشار الى انه "تتركز غالبية هذه الحالات داخل المنطقة، بينما تمتد حالات أخرى إلى خارجها من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تقدمها بعض الدول، مبيناً أنه "تعزز هذه المعلومات بشكل كبير قدرتنا على تحقيق المساءلة، واسترداد الأصول المسروقة، والتعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة الفساد من جذوره".
وبين، أنه "لا يقتصر ضرر الفساد على الشعب العراقي وتقويض
الأمن القومي
فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين الجماعات الإرهابية وتغذية أنشطتها في دول متعددة".
وأكد أنه "سنعمل بتعاون وثيق مع
وزارة الخزانة
الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لضمان محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وأن لا أحد فوق القانون، وأن تتحقق العدالة للشعب العراقي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
