"انتهى عصر الغموض".. نائب في الكونغرس الأمريكي يحدد 7 مهام للحكومة العراقية الجديدة

وقال ويلسون في تغريدة تابعتها ، انه "ممتن لدعم الجهود التي يبذلها والمبعوث الخاص مارك سافايا بشأن ، والعمل جنباً إلى جنب مع كليهما لجعل العراق عظيماً مرة أخرى وتحرير العراق من إيران"، بحسب وصفه.وأضاف انه "‏من الأهمية بمكان ألا يكرر القادة العراقيون أخطاء الماضي بتفسير موقف تفسيراً خاطئاً، فيعتبروه غامضاً أو قابلاً للتفاوض، في عهد الرئيس جيه ترامب، موقف الولايات المتحدة واضح لا لبس فيه، لن يُتسامح بعد الآن مع النفوذ الإيراني في العراق. لقد ولّى عهد فرض رؤساء الوزراء على العراق من قِبل جهات خارجية".وأشار الى انه "‏يجب على والحكومة الجديدين خدمة مصالح الشعب العراقي فقط، لقد انتهى عهد التضحية بثروات العراق وسيادته واستقراره لخدمة أجندات خارجية".وشدد على انه "يجب على أي حكومة عراقية جديدة أن تضع العراق وشعبه في الأول من خلال تلبية المتطلبات التالية: نزع سلاح وتفكيك جميع الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران بالكامل في غضون ستة إلى اثني عشر شهراً، يجب التصدي للفساد وغسل الأموال بشكل فوري ومنهجي في جميع أنحاء العراق دون استثناءات، يجب إنشاء قضاء مستقل حقاً، لا يجوز أن يتأثر القضاء بأي حزب أو فصيل سياسي. يجب أن يخدم سيادة القانون حصراً، ولا يجوز استخدامه كسلاح سياسي".وتابع: "‏يجب قطع النفوذ الإيراني في . يجب إبعاد جميع المستشارين والعملاء والوكلاء الإيرانيين عن العراق وعن جميع المؤسسات العراقية، يجب إضفاء الطابع المؤسسي على دور قوات وتحديده بوضوح ضمن القوات المسلحة العراقية والمؤسسات الأمنية الرسمية، ويجب أن يكون هناك قيادة وسيطرة موحدة دون وجود أي هياكل موازية أو غير خاضعة للرقابة، يجب التأكد من أن جميع أعضاء يتمتعون بالكفاءة المهنية والولاء للدولة وليس للأحزاب أو الفصائل أو الأفراد، فضلا عن ‏الالتزام ببناء علاقات اقتصادية وأمنية قوية ودائمة واستراتيجية مع الولايات المتحدة".واكد انه "سيؤدي سافايا دوراً حاسماً في مساعدة العراق على استعادة سيادته واستقراره وقوته الوطنية، لا مزيد من النفوذ الإيراني في العراق. حرروا العراق من إيران".وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد تسبب بـ"هزة سياسية" عندما اصدر موقفا استثنائيا برفض ترشيح لرئاسة الوزراء في العراق، وهو موقف لا تزال ارتدادات صدمته تنعكس على المشهد السياسي والشارع العراقي، فتدخل ترامب شخصيا برفض المالكي وملف ترشيح رئاسة الحكومة، يكشف عن توجه حاد تجاه تركيز ترامب نحو العراق.