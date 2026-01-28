الشيخ حمودي للسفير الروسي: العراق ماضٍ في إكمال تشكيل الرئاسات

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "الشيخ استقبل اليوم سفير لدى أليبروس ، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وفرص خفض التوترات، ومسار إكمال الاستحقاقات الدستورية العراقية".وبحسب المكتب، أكد الشيخ حمودي على "خطورة تصعيد منطق القوة على الاستقرار العالمي ومصالح الشعوب"، مشدداً على "أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية للازمات وإعادة الاحترام للقيم والقوانين الدولية لتعزيز فرص السلام".وأشار الشيخ حمودي الى ان "العراق ماضٍ في إكمال تشكيل الرئاسات بتوقيتاتها وفقاً للإرادة الشعبية، وبما يعزز قدراته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتطلعاته ببناء دولة مؤسسات قوية، وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي".