الكرة في ملعب الإطار.. تعرف على "الرسائل الثلاث" برد المالكي على ترامب

أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون، ، رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة، مؤكداً استمراره في الترشح استناداً إلى قرار الإطار التنسيقي. وبينما تبدو لغة البيان "تصعيدية"، يرى خبراء أن خلف السطور تكمن رسائل مغايرة تماماً.

وترامب.. المواجهة المباشرة

في بيان رسمي، وصف المالكي تصريحات بأنها "تدخل سافر وانتهك للسيادة"، مشدداً على أن منصب شأن داخلي وقرار حصري للإطار التنسيقي.



يأتي ذلك بعد تدوينة لترامب على منصة "تروث سوشيال" اعتبر فيها عودة المالكي أمراً "لا ينبغي السماح به"، مهدداً بقطع المساعدات عن .



وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، مساء السبت الماضي الموافق 24 كانون الثاني / يناير، ترشيح لتولي رئاسة المقبلة.



تفكيك "شيفرة" البيان

يرى محللون سياسيون أن هذا البيان (المالكي) هو "موقف دفاعي محسوب" أكثر مما هو مواجهة سيادية صلبة، ويمكن قراءته على ثلاث طبقات:



الرسالة الظاهرة (للجمهور): محاولة للظهور بمظهر "رجل الدولة" المتمسك بالدستور والرافض للإملاءات، وهي لغة تهدف لشد عصب القاعدة الشعبية واحتواء الإحراج الذي سببته الضغوط الأمريكية.



الرسالة الحقيقية (لواشنطن): رغم النبرة العالية، لم يغلق المالكي باب التفاهم، إذ تحدث عن "لغة الحوار بين الدول" ولم يهدد بإجراءات مقابلة، ما يعكس إدراكاً لحدود الاشتباك وصعوبة كسر الإرادة الأمريكية حالياً.



مأزق "رفع السقف"

يشير خبراء سياسيون إلى تناقض جوهري، فبينما يرفض البيان الإملاءات، يدرك الجميع أن منصب رئيس الوزراء في العراق تاريخياً يخضع لتوازنات خارجية وقبول دولي.



ويؤكد الخبراء أن البيان لن يغير من الموقف الأمريكي المتصلب، ولن يحل مأزق الإطار التنسيقي، بل تكمن خطورته في "رفع سقف التوقعات" لدى الجمهور الذي يقرأ السطور دون ما وراءها. إن رفع السقوف دون امتلاك أدوات فعلية لفرضها يؤدي حتماً إلى كلفة سياسية داخلية باهظة عند حدوث أي تراجع اضطراري.



الكرة في ملعب الإطار

لم تعد القضية تتعلق بشخص المالكي بقدر ما تتعلق بقرار "الإطار التنسيقي" ككل. فالإطار يدرك الآن أن الإصرار على هذا الترشيح تحول من شأن داخلي إلى عبء سياسي واقتصادي وأمني يهدد استقرار الدولة والنظام السياسي بأكمله.



ويتوقع الخبراء أن المخرج الوحيد يتمثل في صياغة بيان "شكر وتقدير" من الإطار للمالكي، يتضمن الإشادة بدوره "الوطني والتاريخي" واحترام قراره وتضحياته، وإعلان الانتقال إلى "مرحلة جديدة" واختيار مرشح توافقي آخر.



أهداف هذا السيناريو، هي حماية صورة المالكي أمام قاعدته الشعبية وتصوير التراجع كـ"تضحية"، وإخراج الإطار من مواجهة مباشرة وغير متكافئة مع ، وإرسال إشارات للخارج بأن العراق ينشد الاستقرار لا التصعيد، ومنح القوى السياسية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها بدلاً من استنزافها في أزمة ترشيح مسدودة.



إذا أحسن الإطار التنسيقي هذه اللحظة – بحسب الخبراء - فسيخرج بضرر طفيف يحفظ كيانه. أما الإصرار على "العناد السياسي"، فإن الكلفة ستتجاوز حدود التحالف لتضرب استقرار في الصميم.