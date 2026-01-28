وأكد الجنابي أن المشاريع المنفذة تفتقر إلى المواصفات الفنية المطلوبة وتكتنفها شبهات فساد وإداري، معلناً أن جميع المخططات الهندسية و"التنادر" (المناقصات) الخاصة بمناطق وأقضية ستخضع لإعادة نظر شاملة بإشراف لجنة برلمانية، وهيئة النزاهة.وشدد على أن الجهات المختصة ستُبلَّغ بالتفاصيل الدقيقة فور انتهاء التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتأتي هذه الخطوة في إطار حراك برلماني ورقابي مكثف لمتابعة ملفات مشاريع أمانة بغداد، وضمان مطابقة المشاريع المنفذة للمعايير الهندسية والمالية المعتمدة.