اليوم.. الاطار يجتمع للتباحث حول "تغريدة ترامب"

وقال مصدر سياسي، لـ ، ان "اجتماع الاطار سيكون اليوم في ائتلاف دولة القانون ؛ للتباحث حول موقف الأخير من مسألة تشكيل الحكومة".وتأتي الدعوة للاجتماع بعد أن كتب ترامب، مساء الثلاثاء على منصة "تروث سوشيال"، "أسمع أن قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري رئيسا للوزراء"، مشيرا إلى أن فترة حكمه السابقة قادت البلاد – بحسب تعبيره – إلى “الفقر والفوضى العارمة.والسبت 24 كانون الثاني 2026، أعلن الإطار التنسيقي، ترشيح رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئيس ، معتبراً إياه مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بينما دعا ، لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية.