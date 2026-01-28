المالكي يطالب جمهور دولة القانون بعدم الإساءة الى قادة الإطار

ونشر مدير لرئيس الائتلاف تدوينة على منصة (X) وتابعته ، ان "رئيس الائتلاف خاطب المدونين والإعلاميين من جمهور دولة القانون بالقول (نمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية)".وأضاف ان "الاختلاف في الرأي لا يبرر الإساءة"، موضحا ان "وحدة الصف واحترام قادة الإطار اليوم ضرورة وطنية لحماية المشروع وخدمة جمهورنا".