​السوداني يؤكد موقف العراق الداعم لأمن واستقرار المنطقة

أكد ​السوداني، الأربعاء، موقف الداعم لجهود الأمن والاستقرار في المنطقة وجهود حل النزاعات.

وقال في بيان، " استقبل رئيس ، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال النرويجي لدى السيد ليرفل والوفد المرافق له، الذي ضمّ مسؤولة ملف الشرق الأوسط في مركز حل النزاعات النرويجي السيدة فريدا نومه".

وشهد اللقاء وفق البيان "استعراض العلاقات العراقية ، وأهمية تعزيزها بما يعود بالمنفعة على الطرفين، ويرفع من مستوى التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري المشترك".



وبحث اللقاء "ملف نقل عناصر داعش الإرهابية إلى العراق"، حيث أكد "موقف العراق الداعم لجهود الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود حل النزاعات"، مجدداً التأكيد على "أهمية اضطلاع بمسؤولياته وسحب العناصر الذين يحملون جنسيات أجنبية من بين المعتقلين، وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.



وبين منطلقات العراق واهتمامه البالغ بتفعيل الحوار في مختلف ملفات النزاعات التي تشهدها المنطقة، وفق آليات تعتمد القيم والمبادئ العالمية وضمن حقوق الشعوب على أراضيها، لتكون قاعدة لحلّ المشاكل والنزاعات والخلافات بين البلدان، بحسب البيان.



من جانبه، نقل ليرفل تحيات حكومته إلى رئيس الوزراء، ورغبتها في توسعة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات المشتركة، والمضي في المشاريع المتعلقة بالبيئة والتعايش السلمي، التي تدعمها في العراق.