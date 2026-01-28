الإعمار والتنمية: تشكيل الحكومة شأن عراقي والإطار مسؤوليته ترشيح من يراه قادرا

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ نيو، أنه "يؤكد ائتلاف الإعمار والتنمية، بصفته جزءًا من الإطار التنسيقي، والكتلة النيابية الأكثر عددًا، وهو صاحب الدستوري في تشكيل الحكومة، مسؤوليته في ترشيح من يراه قادرًا ومؤهلًا على مواجهة التحديات ومعالجة الأزمات".وشدد على أن "تشكيل الحكومة شأن عراقي وطني، ينبثق من إرادة الشعب التي عبّرت عنها الانتخابات الحرة والنزيهة، بما يضمن تمثيل تطلعات المواطنين وخدمة أولوياتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات، وضرورة مواصلة عملية التشكيل بما يفضي إلى نتيجة شاملة تراعي مصالح جميع العراقيين، لما لذلك من أهمية لمستقبل والمنطقة".وأكد الاعمار والتنمية، "إيمانه بضرورة إقامة علاقات إيجابية ومتوازنة مع الدول الصديقة والحليفة، ولا سيما ، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والمسارات الدستورية، ومخرجات العملية الديمقراطية".ولفت الى ان "الشعب العراقي، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، يتطلع إلى حكومة وطنية جامعة تمثل إرادته، وتحفظ أمنه واستقراره، وتحقق تطلعاته، وتصون سيادة بلاده، وتنفتح على التكامل الإيجابي مع ".