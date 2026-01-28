Alsumaria Tv
كتائب حزب الله: الموقف الأمريكي لا يستهدف شخصاً بعينه

سياسة

2026-01-28 | 13:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كتائب حزب الله: الموقف الأمريكي لا يستهدف شخصاً بعينه
347 شوهد

اعتبرت كتائب حزب الله، الأربعاء، أن الموقف الأمريكي لا يستهدف شخصاً بعينه بل يحمل دلالة سياسية بيّنة، في إشارة الى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت الكتائب في بيان، إن "التدخل السافر من قبل الإدارة الأمريكية، يأتي في سياق سلسلة من التدخلات الممنهجة التي سعت فيها جهات أمريكية إلى فرض وصايتها على مسار القرار السياسي العراقي"، مردفة "من هنا نؤكد أن الواجب الوطني يقتضي تحويل هذا التدخل إلى حافز لتوحيد الصفوف، وتعزيز ركائز السيادة، وترسيخ استقلالية القرار الوطني".

وأضافت أن "هذا النهج الاستعلائي الفجّ، يضع القوى السياسية أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، تتخطى حدود الخلافات الضيقة والحسابات الآنية، ويُحتّم عليها تبنّي موقف موحد يرفض هذا التسلط المهين"، مشددة بالقول "الموقف الأمريكي لا يستهدف شخصاً بعينه، بل يحمل دلالة سياسية بيّنة، لوضع العراق ضمن دائرة الوصاية الأمريكية، حيث تُنصّب أمريكا مَن تشاء وتعزل من تشاء، في مشهد ينال من جوهر السيادة، ويفضح تورط بعض الأطراف في الاستقواء بـ"اللوبيات" الخارجية".

وتابع الكتالئب في بيانها "لا شك أنَّ هذه السياسة الحمقاء، إذا لم تُواجه بالتصدي والمقاومة، فهي بمثابة دفع العراق نحو مسارٍ من الرضوخ والاستسلام لهيمنة وتسلط المحتل الأمريكي، والانحدار نحو وحل التبعية والتطبيع"، مضيفة "تأبى كرامة شعبنا وعقيدته أن تقبل بذلك، وهو الذي قدَّم قوافل من الشهداء دفاعًا عن وطنه ومقدساته وسيادته".
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث، أمس الثلاثاء، عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء، مؤكداً أن بلاده لن تساعد بغداد في هذه الحالة.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
Play
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
Play
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
Play
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Play
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
Play
بغداد ساحة الطيران - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-28
من الأخير
Play
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
Play
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
اخترنا لك
الكربولي: التدخل بالشؤون العراقية يفقد السيادة الوطنية قيمتها
14:17 | 2026-01-28
الإعمار والتنمية: تشكيل الحكومة شأن عراقي والإطار مسؤوليته ترشيح من يراه قادرا
12:39 | 2026-01-28
​السوداني يؤكد موقف العراق الداعم لأمن واستقرار المنطقة
12:22 | 2026-01-28
المالكي يطالب جمهور دولة القانون بعدم الإساءة الى قادة الإطار
10:16 | 2026-01-28
"تغريدة ترامب" تواصل إشغال القادة في العراق.. ائتلاف العبادي يدعو لـ"تغليب المصلحة العامة"
10:16 | 2026-01-28
تحالف النهج الوطني يشدد على ضرورة إقامة علاقات متوازنة وبنّاءة مع الولايات المتحدة
09:55 | 2026-01-28

ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
