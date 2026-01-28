الكربولي: التدخل بالشؤون العراقية يفقد السيادة الوطنية قيمتها

اعتبر الحل ، الأربعاء، أن التدخل بالشؤون العراقية يفقد السيادة الوطنية قيمتها.

وقال في بيان، "العلاقات الدولية المتوازنة التي تنطلق من مبدأ الحفاظ على مصلحتنا الوطنية وعدم المساس بصلب قرارانا السياسي هي غايتنا".

وأضاف "مع احترامنا لمصالح الدول الاخرى الا ان التدخل بالشؤون العراقية بهذه الطريقة يفقد السيادة الوطنية قيمتها"، مستدركا بالقول "غير ان باب التدخلات الخارجية لم يكن ليدخل منه زيد لولا انه فتح من قبله لعمرو".

وكان الرئيس الأمريكي تحدث، الثلاثاء، عن "خيار سيء" في بإعادة تنصيب رئيساً للوزراء، مؤكداً أن بلاده لن تساعد في هذه الحالة.