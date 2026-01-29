بين المدة الدستورية والتوافق الكردي: هل يُحسم ملف رئاسة الجمهورية الأحد المقبل؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الذهب يواصل صعوده ويتجاوز 5400 دولار للأوقية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554679-639052758655133483.jpg
بين المدة الدستورية والتوافق الكردي: هل يُحسم ملف رئاسة الجمهورية الأحد المقبل؟
سياسة
2026-01-29 | 04:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
111 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
دعا عدد من أعضاء
مجلس النواب
، إلى العمل على منع تكرار الخرق الدستوري في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كما لوّح عدد من النواب باللجوء إلى الحسم النيابي المباشر لملف انتخاب رئيس الجمهورية، في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي ضمن المدة الدستورية، مؤكدين أن استمرار التأجيل يضع العملية السياسية أمام اختبار دستوري حساس يرتبط بمصير البلاد واستقرارها.
وقال عضو كتلة "صادقون" في المجلس صفاء
الجابري
، إن "الكتلة رفضت بشكل قاطع تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، عاداً هذا التعطيل "خرقاً دستورياً".
وأضاف، أنه "كان على النواب والقوى السياسية الحضور إلى الجلسة وعدم تعطيلها بناءً على طلب الطرفين الكرديين، وكان من المفترض أن تجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية بكل سلاسة، إلا أن الخلافات السياسية منعت إقامة الجلسة البرلمانية التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء".
وبين الجابري، أن "على القوى السياسية الفاعلة أن تعمل على منع تكرار هذا الخرق وإقامة الجلسة والتوجه إلى التصويت حتى إن لم يتم التوافق بين القوى الكردية، وأن يكون
الفضاء
الوطني العراقي هو
الفيصل
في اختيار شخصية وطنية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية والدستورية من أجل المباشرة بتكليف
رئيس الوزراء
الجديد والحفاظ على التوقيتات الدستورية".
مدة دستورية
أما عضو
مجلس النواب
عن تحالف "خدمات" عدي
الزاملي
، فقد بين أن "الدستور وضع لتنظيم حياة البلد في كل المجالات وفقراته غير قابلة للخرق".
وأضاف الزاملي، أنه "تم عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية، لكن لم يكتمل فيها النصاب"، مشيراً إلى أن "النقاشات مازالت مستمرة ضمن المدة الدستورية لإكمال انتخاب الرئاسات الثلاث".
وقال النائب
يوسف الكلابي
إن "الجلسة كان يفترض أن تنعقد، إلا أن تأجيلها جاء احتراماً لطلب تقدمت به الكتلتان الكرديتان، مع التأكيد على استمرار دعم خيار التوافق الحزبي بوصفه المسار الأفضل لإنهاء هذا
الاستحقاق
".
وأضاف الكلابي، أن "التوقيتات الدستورية تمثل عاملاً أساسياً لا يمكن تجاوزه، نظراً لارتباطها بمصير البلد"، مشدداً على "ضرورة أن يحسم الحزبان المعنيان هذا الملف خلال الفترة المحددة دستورياً".
وأشار، إلى أنه "في حال عدم حسم الموضوع خلال الجلسة المقبلة، سيتم توجيه دعوة إلى رؤساء (الإطار التنسيقي) والأحزاب السياسية الأخرى، على أن يكون الحسم من قبل النواب داخل مجلس النواب، حفاظاً على المسار الدستوري ومنع استمرار حالة التأجيل".
كسر النصاب
من جانبه، قال النائب سعد الخزعلي إن "عدم انعقاد جلسة يوم الثلاثاء جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وبناءً على طلب تقدمت به الأحزاب الكردية"، مبيناً أن "كتلة (صادقون) ملتزمة بالتوقيتات الدستورية ولم تتخلف عن حضور الجلسة". لافتاً إلى أن "عدم اكتمال النصاب يعكس وجود تفاهمات أو اتفاقات سياسية أخرى أدت إلى تأجيل الجلسة".
وأضاف، أن "موعد الجلسة كان ضمن الإطار الدستوري المحدد، وأن التزام الكتلة بالحضور الكامل يؤكد موقفها الداعم للحفاظ على التوقيتات الدستورية، بعيداً عن أي حسابات سياسية قد تؤثر في مسار الاستحقاقات الدستورية".
وفي سياق متصل، قال النائب مصطفى خليل، إن "ما جرى داخل مجلس النواب يمثل مشهداً متكرراً وامتداداً لنهج التفرد بالقرار الذي طبع الدورات السابقة"، مشيراً إلى أن "تعطيل الجلسات بات قراراً سياسياً لا يعكس عجزاً تشريعياً".
وبيّن خليل، أن "استمرار هذا النهج يعمّق الفجوة بين الشارع وممثليه ويعيد إنتاج حالة الإحباط السياسي"، مؤكداً أن "أدوات التغيير متاحة، لكن تفعيلها يبدأ من وعي الجمهور بحقيقة ما يجري، وأن الاختيار الانتخابي هو الذي يحدد شكل السلطة وسلوكها".
لا سقف زمنياً
في المقابل، أوضح النائب
زهير الفتلاوي
أن "تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا يعدُّ خرقاً دستورياً"، لافتاً إلى أن "المادة 70 من الدستور نصّت على ضرورة حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف، أن "الدستور لم يحدد سقفاً زمنياً لانتخاب رئيس الجمهورية، وأن الحكومة ستبقى حكومة تصريف أعمال ويستمر رئيس الجمهورية الحالي بأداء مهامه كما حصل في التجربة السابقة". على حدِّ قول النائب.
بدوره، قال النائب عن تحالف "الأساس" مصطفى هادي، إن "انتخاب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقاً دستورياً مهماً، إلا أن غياب التوافق السياسي بين المرشحين ما يزال قائماً"، مؤكداً أن "اختيار الرئيس يجب أن يتم وفق قناعة أعضاء مجلس النواب وبما يضمن اختيار شخصية قادرة على تحمّل المسؤولية".
رؤية سياسية
المحلل السياسي، الدكتور
حيدر سلمان
، رأى أن "قضية خرق التوقيتات الدستورية في تشكيل الحكومة تكررت في أكثر من دورة".
وأضاف سلمان، أن "هنالك ضمانات بأن الحكومة التي ستشكل هي ضمن السقوف الدستورية"، محذراً من أن "
العراق
أمام منعطف خطير ويجب أن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن". وأوضح سلمان، أن "ما حصل في هذه الدورة الانتخابية هو امتداد لما حصل في السابق خلال الانتخابات".
خلافات كردية
وفي
أربيل
، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبوار بابكي، "لا توجد محاولات للتقارب بوجهات النظر أو الاجتماع والنقاش بشأن انتخاب منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، بعد إعلان
البرلمان العراقي
تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأحد من الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أنه "ربما تكون هناك اتصالات غير معلنة بين الحزبين، ولكن ليس هناك اجتماع بين الطرفين بالوقت الحاضر، و(البارتي) الحزب الديمقراطي لم يقرر ويعلن ويحدد موعداً للاجتماع".
في المقابل، قال عضو
الاتحاد الوطني الكردستاني
، لاوند جلال آغا، إن "
الاتحاد الوطني
سيدخل قبة البرلمان بمرشحه، ولغاية الآن لا توجد محاولات من أجل عقد اجتماع بين الحزبين (اليكتي) و(البارتي)"، مؤكداً أنه "لم نصل إلى حلول مناسبة بسبب إصرار (البارتي) على منصب هو من استحقاق الاتحاد الوطني، وهذا اتفاق موجود ولكن غير مكتوب وعرف سياسي في توزيع المناصب السيادية في
الحكومة الاتحادية
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
حراك سياسي مكثّف يمهّد لحسم "الرئاسات الثلاث" قبل المدد الدستورية
03:55 | 2025-11-24
نائبة كردية: طلبنا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأحد
04:03 | 2026-01-27
الدفاعي: لم يُحسم منصبا رئاسة البرلمان والجمهورية حتى الآن
03:50 | 2025-12-08
الشيخ حمودي ورئيس الجمهورية يؤكدان ضرورة تكامل أدوار السلطات الدستورية
14:29 | 2026-01-15
بين المدة الدستورية والتوافق الكردي
هل يُحسم ملف رئاسة الجمهورية الأحد المقبل؟
الاتحاد الوطني الكردستاني
الحكومة الاتحادية
البرلمان العراقي
الاتحاد الوطني
السومرية نيوز
زهير الفتلاوي
يوسف الكلابي
رئيس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
اقتصاد
29.8%
08:46 | 2026-01-28
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
08:46 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
25.24%
02:41 | 2026-01-29
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
02:41 | 2026-01-29
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
اقتصاد
22.54%
08:20 | 2026-01-27
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
08:20 | 2026-01-27
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.42%
02:58 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:58 | 2026-01-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
اخترنا لك
السوداني يطلق مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية بـ"التسجيل العقاري"
04:37 | 2026-01-29
القضاء يدعو الأحزاب لاحترام التوقيتات الدستورية في إكمال الرئاسات
03:39 | 2026-01-29
الكربولي: التدخل بالشؤون العراقية يفقد السيادة الوطنية قيمتها
14:17 | 2026-01-28
كتائب حزب الله: الموقف الأمريكي لا يستهدف شخصاً بعينه
13:38 | 2026-01-28
الإعمار والتنمية: تشكيل الحكومة شأن عراقي والإطار مسؤوليته ترشيح من يراه قادرا
12:39 | 2026-01-28
السوداني يؤكد موقف العراق الداعم لأمن واستقرار المنطقة
12:22 | 2026-01-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.