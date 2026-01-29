– سياسة



أطلق رئيس ، ، اليوم الخميس، مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة العامة التابعة لوزارة العدل، في خطوة تهدف لإنهاء الروتين الورقي ومكافحة التلاعب.





وبحسب البيان، فإن إطلاق المشروع جرى عبر دائرة تلفزيونية. وذكر لرئيس ، في بيان ورد لـ ، أن الأخير "أطلق مشروع أتمتة معاملات البيع ونقل الملكية في دائرة العامة بوزارة العدل".

وبارك ، لكل العاملين هذا المشروع المهم المنسجم مع توجه الحكومة في الاصلاح الاداري والمالي، والشفافية في التعاملات خصوصا المتعلق منها بحقوق المواطنين، مؤكداً أن دائرة التسجيل العقاري من أكثر دوائر الدولة التي تشهد مراجعة من المواطنين بما يتعلق في عملها بحقوق الملكية ونقلها.



وبين رئيس مجلس الوزراء أن المشروع خطوة مهمة لتقليل الروتين والحد من تأخير انجاز المعاملات وكذلك الحد من المعقبين، وهو خطوة بالاتجاه الصحيح في الاصلاح الاداري والتحول من النظام الورقي الى النظام الالكتروني الذي عملت الحكومة عليه في أكثر من مفصل لإنجاز التحول الرقمي ومواكبة التطور السريع في العالم.



وشدد السوداني على أن النظام في هذا المشروع يحتاج الى مزيد من التدقيق والتحديث المستمر لكي نطمئن بأنّ تنفيذه يتم بالشكل الصحيح، وان يتمتع العاملون عليه بالخبرة والكفاءة اللازمة.



ووجه، بالعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع ضمان انجاز المعاملات وحفظها وتأمينها بالشكل الامثل للحفاظ على ممتلكات المواطن، مؤكداً أهمية عملية الربط مع باقي الدوائر المعنية، حيث سيتم الايعاز لوزارتي الداخلية والمالية بالإسراع في اكمال اجراءات الربط الالكتروني لغرض اتمام عمليات التدقيق وانجاز المعاملات.