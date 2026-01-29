الشيخ حمودي لطالباني: الالتزام بالتوقيتات الدستورية ضمانة الاستقرار والثقة الشعبية

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " استقبل رئيس والوفد المرافق له، حيث جرى بحث مستجدات الساحة الوطنية، ومسار الحوارات المتعلقة بتشكيل بقية الرئاسات".وأكد الشيخ خلال اللقاء، على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإكمال البناء المؤسسي للدولة، لتعزيز الثقة الشعبية بالمسار الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "خطورة التحديات التي تواجه المنطقة تستوجب من جميع القوى الوطنية إجراء حوارات مسؤولة".