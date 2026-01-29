السوداني يوجه بالتحقيق في التلكؤ بتحديد المواصفات الفنية لمشروع مدينة الصدر الجديدة

وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع والملفات المدرجة في جدول الأعمال، التي تضمنت مراجعة إجراءات إزالة التجاوزات في المناطق المخصصة لإنشاء المشروع، ومتابعة أعمال البنى التحتية الجاري تنفيذها من قبل الشركة المنفذة وأمانة ، بحسب بيان لمكتب .كما شهد الاجتماع استعراض الخطوات والقرارات المتخذة للمضي بهذا المشروع وفق المخططات والمعايير المحددة، لأهميته في معالجة أزمة السكن، خصوصاً أنه يعد نموذجاً للمشاريع السكنية التي ستشهدها العاصمة بغداد وأغلب المحافظات.وأكد السوداني، على أهمية استمرار العمل بالمشروع بوتيرة متصاعدة، موجها كل الجهات الحكومية ببذل قصارى جهدها لحل التعارضات والمشكلات التي تواجه سير تنفيذ المشروع واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإتمام إنجازه.كما وجه رئيس بتشكيل لجنة تحقيقية، للتحقيق بأسباب تلكؤ في تشكيل والهندسية الخاصة بتحديد المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع والمصادقة على التصاميم.