"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
سياسة
2026-01-30 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,630 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
لايزال الغموض يسيطر على ملف مبعوث
ترامب
الخاص الى
العراق
مارك سافايا، مع اختفاء حسابه على منصة اكس خلال الساعات الماضية، والذي جاء بعد ايقاف علمية دخوله للعراق بشكل مفاجئ ومكوثه في احدى عواصم المنطقة دون معرفة الاسباب.
على خلفية عدم دخوله
العراق
وكذلك اغلاق حسابه على تويتر، تم تداول الكثير من المعلومات بهذا الخصوص من بينها اقالة سافايا من منصبه كمبعوث لترامب، فيما تم تداول
رواية
اخرى تفيد بان سافايا لم يستكمل اوراقه الاصولية المتعلقة بتنصيبه مبعوثا لترامب، اما اطراف اخرى اشارت الى ان العراق "منع ادخال سافايا" لعدم حصوله على الاوراق الرسمية كمبعوث لترامب.
وبينما اغلق سافايا حسابه على منصة اكس، دون معرفة الاسباب ومدى ارتباط ذلك بعدم دخوله العراق، اكد عدد من الصحفيين الدوليين ان الامر يتعلق بقيام سافايا باكمال بعض الاوراق الخاصة الرسمية لصفته كمبعوث
ترامب
، ونقلت الصحفية كبيرة مراسلي موقع
المونيتور
أمبرين زمان، وكذلك المارسل السابق لقناة الحرة والصحفي العراقي
ستيفن نبيل
، ان انباء اقالته من منصبه كمبعوث لترامب غير صحيحة، واان الامر يتعلق بالعمل على انهاء بعض الاوراق الرسمية الخاصة بمنصبه
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
لغز في "إكس".. اختفاء مفاجئ لحساب مبعوث ترامب للعراق يثير التساؤلات
05:55 | 2026-01-29
مبعوث ترامب بعد "هجوم كورمور": ليكن واضحا لا مكان للجماعات المسلحة في العراق
08:02 | 2025-11-27
تقرير يكشف 3 مهام "رئيسية" بجعبة مبعوث ترامب الى العراق
01:52 | 2025-11-03
ما حقيقة تحريك "القوات الخاصة" العراقية بعد احداث سوريا؟
03:22 | 2026-01-19
سافايا
ترامب
السومرية نيوز
سومرية نيوز
قناة الحرة
ستيفن نبيل
المونيتور
السومرية
العراق
