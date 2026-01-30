Alsumaria Tv
دفع بالتقسيط.. العراقيون يواجهون نقاش الفضاء السياسي بسؤال واحد: "وين الرواتب؟"

سياسة

2026-01-30 | 01:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دفع بالتقسيط.. العراقيون يواجهون نقاش الفضاء السياسي بسؤال واحد: &quot;وين الرواتب؟&quot;
836 شوهد

السومرية نيوز-سياسة

على الرغم من ان الفضاء السياسي العام يعيش لحظة استثنائية منذ اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب صراحة رفضه لترشيح العراق نوري المالكي رئيسا للحكومة القادمة، بل اعلن "حكم الاعدام المسبق" على الحكومة القادمة اذا ترأسها المالكي لكونها ستكون حكومة "بلا تعاون امريكي"، وهو اعلان وفاة مسبقة لاي حكومة، لكن على الرغم من ان هذا النقاش يسيطر على الاجواء العامة، الا ان العراقيين لا يريدون الخوض باي احاديث من هذا القبيل، وباتوا يواجهون كل الاراء السياسية الصادرة من نواب وسياسيين بل وحتى محللين مقربين من القادة بسؤال واحد ردا على اراءهم السياسية، والسؤال هو: "وين الرواتب؟".



من المفترض ان وزارة المالية تبدأ تمويل رواتب موظفي الدولة شهريا ابتداء من 25 من نهاية كل شهر، لكن بعد مرور 5 ايام على الموعد لا تزال الرواتب لم يصل تمويلها الى الوزارات وبالتالي فان طريقها الى بطاقات الموظفين لا يزال طويلا.

ورصدت السومرية عددا من المواطنين وهم يكررون تعليقا واحدا على الصفحات الرسمية لمسؤولين ونواب بل ولم يستثنوا حتى المحللين السياسيين المقربين من بعض القوى السياسية الحاكمة من هذا السؤال ردا على الاراء السياسية التي يطرحونها، في خطوة تكشف بوضوح عن رسالة مفادها: "لسنا مهتمين بما تقولون او بمحنتكم السياسية"، او "لن تشغلونا بهذه القضايا عن حقيقة عجز توفير الرواتب".

وباتت عملية تمويل الرواتب تصل بـ"التقسيط" الى وزارة تلو الاخرى، وليس بشكل جماعي كما هو معتاد، حيث وصل التمويل اولا لموظفي وزارة المالية مع توقعات بان تصل لوزارة التربية اليوم وهكذا، وقد يستغرب الامر اكثر من اسبوع ربما لانهاء جميع الوزارات.

ويأتي هذا التأخير ربما بسبب عمليات التدقيق التي نص عليها قرار مجلس الوزراء وسط مخاوف من احتمالية ايجاد "هدر بالرواتب" او عدم ضبط الانفاق بشكل دقيق مما يستوجب مراجعة القوائم ومطابقتها ورقيا وتقنيا، لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون ان تأخير الرواتب وصرفها بالتقسيط جاء بسبب عدم استكمال جميع الاموال المطلوبة البالغة اكثر من 7.5 تريليون دينار، مما يضطر المالية لصرف رواتب ما يتوفر تحت يدها من اموال وانتظار ما سيأتي لاحقا من اموال النفط والجبايات بشكل يومي او اسبوعي لاكمال الرواتب.
اخترنا لك
مصدر مطلع يحسم الجدل: الأسماء الثلاثة المتداولة لرئاسة الوزراء "غير صحيحة"
06:46 | 2026-01-30
مشعان الجبوري يرد على "تكذيب" البرلمان بشأن منع النواب السابقين من "صالة المطار"
06:24 | 2026-01-30
قسد تعلن الاتفاق على وقف اطلاق النار والاندماج بالقوات السورية
03:16 | 2026-01-30
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
01:52 | 2026-01-30
الاتحاد الوطني: تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أول مخالفة دستورية للبرلمان
14:20 | 2026-01-29
الاقليم يطالب الحكومة المركزية بدفع تعويضات خسائر النظام السابق: الدستور يؤكد انها الوريث
11:02 | 2026-01-29

