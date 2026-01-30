بعد تغريدته بشأن رئاسة الوزراء.. امام جمعة النجف: ترامب غير مؤدب.. الإطار التنسيقي أمام خيارين

وقال القبانجي خلال خطبة اليوم، إن "الموقف الأمريكي هو كسر للإرادة العراقية، ومن هنا أصبحنا نشهد رفضاً اجتماعيا سواء على مستوى النخب والأحزاب أو على مستوى الجمهور، لأن هذا الموقف تجاوز على الخصوصية والسيادة العراقية".وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي غير مؤدب وندعو إلى الالتزام بالسياقات الأدبية والسياقات السياسية، فالعراق ليس كبعض شعوب المنطقة التي عبّر عنها بالبقرة الحلوب، ولا هو مثل أوروبا التي سماها الدولة العجوز، شعب لا يرضى الذل ويمتلك إرادة لا تقبل الهزيمة".وأضاف، ان "الإطار التنسيقي أمام خيارين، الأول هو التراجع عن قراراته وهذا يعني الاعتراف بفقد السيادة والخيار الثاني هو معالجة الموقف دبلوماسيا".وكان قد أصدر تغريدة اكد فيها رفضه الصريح بترشيح لرئاسة ، مهدداً بقطع المساعدات عن العراق حال المضي بهذا الأمر.وفي سياق اخر، لفت الى ان "بعض القرارات الوزارية الأخيرة تصطدم مع إرادة الشعب وندعو إلى إعادة النظر في هذه القرارات بما هو في مصلحة الشعب كما هو في التعليم وغيره".وفي الشأن الاقليمي، اشار القبانجي الى موضوع وأمريكا قائلاً: "المعركة هي معركة والسيادة الإسلامية، مؤكداً أن خاضت تجارب فاشلة لإسقاط إيران كان آخرها حرب (12) يوماً، وبعدها الفتنة الداخلية، وسرعان ما هُزمت وهُزمت أمريكا، واليوم دخلت أمريكا على الخط مباشرة. نحن نعتقد أن إيران لن تسقط حتى تسلم الراية للإمام المهدي (عج)، قائلاً الإمام المهدي هو نبوءة العالم المعاصرة".