بعد تغريدته بشأن رئاسة الوزراء.. امام جمعة النجف: ترامب غير مؤدب.. الإطار التنسيقي أمام خيارين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
11:00 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554771-639053740814997882.webp
بعد تغريدته بشأن رئاسة الوزراء.. امام جمعة النجف: ترامب غير مؤدب.. الإطار التنسيقي أمام خيارين
سياسة
2026-01-30 | 07:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,672 شوهد
وصف إمام
جمعة النجف
، السيد
صدر الدين القبانجي
، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بـ"غير المؤدب"، فيما أشار إلى أن الإطار التنسيقي أمام خيارين بعد رفض
الولايات المتحدة
لمرشحهم لرئاسة
الحكومة العراقية
.
وقال القبانجي خلال خطبة اليوم، إن "الموقف الأمريكي هو كسر للإرادة العراقية، ومن هنا أصبحنا نشهد رفضاً اجتماعيا سواء على مستوى النخب والأحزاب أو على مستوى الجمهور، لأن هذا الموقف تجاوز على الخصوصية والسيادة العراقية".
وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي غير مؤدب وندعو إلى الالتزام بالسياقات الأدبية والسياقات السياسية، فالعراق ليس كبعض شعوب المنطقة التي عبّر عنها بالبقرة الحلوب، ولا هو مثل أوروبا التي سماها الدولة العجوز،
العراق
شعب لا يرضى الذل ويمتلك إرادة لا تقبل الهزيمة".
وأضاف، ان "الإطار التنسيقي أمام خيارين، الأول هو التراجع عن قراراته وهذا يعني الاعتراف بفقد السيادة والخيار الثاني هو معالجة الموقف دبلوماسيا".
وكان
ترامب
قد أصدر تغريدة اكد فيها رفضه الصريح بترشيح
نوري المالكي
لرئاسة
الحكومة العراقية
، مهدداً بقطع المساعدات عن العراق حال المضي بهذا الأمر.
وفي سياق اخر، لفت الى ان "بعض القرارات الوزارية الأخيرة تصطدم مع إرادة الشعب وندعو إلى إعادة النظر في هذه القرارات بما هو في مصلحة الشعب كما هو في التعليم وغيره".
وفي الشأن الاقليمي، اشار القبانجي الى موضوع
إيران
وأمريكا قائلاً: "المعركة هي معركة
الإسلام
والسيادة الإسلامية، مؤكداً أن
أمريكا
خاضت تجارب فاشلة لإسقاط إيران كان آخرها حرب (12) يوماً، وبعدها الفتنة الداخلية، وسرعان ما هُزمت
إسرائيل
وهُزمت أمريكا، واليوم دخلت أمريكا على الخط مباشرة. نحن نعتقد أن إيران لن تسقط حتى تسلم الراية للإمام المهدي (عج)، قائلاً الإمام المهدي هو نبوءة العالم المعاصرة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
إمام جمعة النجف: الاحتفالات برأس السنة محرمة لو جاءت بهذا الإطار!
07:28 | 2025-12-19
دولة القانون: الإطار التنسيقي منسجم وحسم رئاسة الوزراء سيتم بتوقيتات مناسبة
14:15 | 2025-12-18
الإطار التنسيقي يناقش اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد
13:02 | 2025-12-08
الاطار التنسيقي يستعد لاعلان مرشحه لرئاسة الوزراء
12:11 | 2026-01-24
امام
جمعة النجف
صدر الدين القبانجي
الحكومة العراقية
الولايات المتحدة
رئاسة الوزراء
نوري المالكي
دونالد ترامب
المالكي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحذير لمستخدمي واتساب
منوعات
41.72%
10:49 | 2026-01-28
تحذير لمستخدمي واتساب
10:49 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
31.75%
02:41 | 2026-01-29
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
02:41 | 2026-01-29
"الرواتب مؤمنة ولكن".. المرسومي يكشف سر تأخر التمويل حتى 29 من الشهر
اقتصاد
15.06%
05:21 | 2026-01-29
"الرواتب مؤمنة ولكن".. المرسومي يكشف سر تأخر التمويل حتى 29 من الشهر
05:21 | 2026-01-29
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
سياسة
11.46%
01:52 | 2026-01-30
عدم دخول العراق واغلاق حساب "اكس".. ما حقيقة "اقالة" سافايا من منصبه كمبعوث ترامب؟
01:52 | 2026-01-30
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
الأكثر مشاهدة
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
لقطات
ابيع "بصل" بالستوته ... عوفونا نشتغل!! | ناس وناس
17:00 | 2026-01-28
لقطات
ابيع "بصل" بالستوته ... عوفونا نشتغل!! | ناس وناس
17:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
اخترنا لك
بارزاني لـ"باراك": استقرار العراق مرهون بقدرة مكوناته على تقرير مصير البلاد بنفسها
10:06 | 2026-01-30
مباحثات عراقية – أممية بشأن ملف اللاجئين والنازحين
08:19 | 2026-01-30
مصدر مطلع يحسم الجدل: الأسماء الثلاثة المتداولة لرئاسة الوزراء "غير صحيحة"
06:46 | 2026-01-30
مشعان الجبوري يرد على "تكذيب" البرلمان بشأن منع النواب السابقين من "صالة المطار"
06:24 | 2026-01-30
قسد تعلن الاتفاق على وقف اطلاق النار والاندماج بالقوات السورية
03:16 | 2026-01-30
دفع بالتقسيط.. العراقيون يواجهون نقاش الفضاء السياسي بسؤال واحد: "وين الرواتب؟"
01:56 | 2026-01-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.