مباحثات عراقية – أممية بشأن ملف اللاجئين والنازحين

وذكر بيان للسفارة العراقية ورد لـ ، ان السفير "التقى اليوم الجمعة المُوافِق 30 كانُون الثَّاني 2026، ، المُفوَّض السَّامي للأُمم للأُمم المُتَّحدة لشُؤُون اللَّاجئين، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة التُّركيَّة ولقائه عددًا من المسؤُولين الأتراك".وفي مُستهلِّ اللقاء، قدَّم السفير تهانيه إلى برهم صالح لمُناسبة تسنُّمه منصب المُفوَّض السَّامي للأُمم للأُمم المُتَّحدة لشُؤُون اللَّاجئين (UNHCR)، مُتمنيًا لهُ التَّوفيق والنَّجاح في أداء مهامِّه الإنسانيَّة، وفق البيان.وأشارت السفارة إلى أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النَّظر بشأن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، ولا سيما الجوانب الإنسانيَّة المُرتبطة بملف اللاجئين والنَّازحين".