وذكر بيان لمكتب ، أنه "أُجريَ اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، 30 كانون الثاني 2026، بين ، وتوم ، للرئيس لشؤون ".وخلال الاتصال، قدّم ، "باسمه وباسم رئيس ، الشكر والتحيات الخاصة إلى بارزاني تقديراً لدوره ومواقفه المشهودة في التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعمه للحوار بين وقوات سوريا الديمقراطية. كما ثمّن عالياً جهود بارزاني في تحقيق الاتفاق الذي أُبرم اليوم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".وفي إطار الاتصال الهاتفي ذاته، أعرب بارزاني عن "شكره وتقديره الخاص لرئيس الأمريكية ولكل الأشخاص والجهات التي ساهمت في معالجة الخلافات عبر الحوار، مؤكداً ترحيبه باتفاق اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، وذلك في سبيل ترسيخ السلام".كما قدّم بارزاني "شكره وتقديره لتوم باراك، مثنياً على دوره المؤثر في إنجاز هذه الاتفاقات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة عموماً وفي سوريا على وجه الخصوص".وفيما يتعلق بالأوضاع في ، طلب توم باراك من بارزاني أن "يضطلع بدوره المهم والريادي في ظل المشهد السياسي الراهن، فيما شدد بارزاني على أن الشرط الأساسي للاستقرار ومعالجة الأزمات يكمن في تنفيذ الدستور والالتزام بأن تقرر مكونات العراق مصير البلاد بنفسها، وحماية السيادة العراقية".