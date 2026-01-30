الصفحة الرئيسية
32
o
بغداد
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
بارزاني لـ"باراك": استقرار العراق مرهون بقدرة مكوناته على تقرير مصير البلاد بنفسها
سياسة
2026-01-30 | 10:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
538 شوهد
أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني،
مسعود بارزاني
، للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون
سوريا
توم باراك
، اليوم الجمعة، أن الشرط الأساسي للاستقرار ومعالجة الأزمات يكمن في تنفيذ الدستور والالتزام بأن تقرر مكونات
العراق
مصير البلاد بنفسها.
وذكر بيان لمكتب
بارزاني
، أنه "أُجريَ اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، 30 كانون الثاني 2026، بين
مسعود بارزاني
، وتوم
باراك
،
المبعوث الخاص
للرئيس
ترامب
لشؤون
سوريا
".
وخلال الاتصال، قدّم
توم باراك
، "باسمه وباسم رئيس
الولايات المتحدة الأمريكية
، الشكر والتحيات الخاصة إلى بارزاني تقديراً لدوره ومواقفه المشهودة في التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعمه للحوار بين
الحكومة السورية
وقوات سوريا الديمقراطية. كما ثمّن عالياً جهود بارزاني في تحقيق الاتفاق الذي أُبرم اليوم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".
وفي إطار الاتصال الهاتفي ذاته، أعرب بارزاني عن "شكره وتقديره الخاص لرئيس
الولايات المتحدة
الأمريكية ولكل الأشخاص والجهات التي ساهمت في معالجة الخلافات عبر الحوار، مؤكداً ترحيبه باتفاق اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، وذلك في سبيل ترسيخ السلام".
كما قدّم بارزاني "شكره وتقديره لتوم باراك، مثنياً على دوره المؤثر في إنجاز هذه الاتفاقات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة عموماً وفي سوريا على وجه الخصوص".
وفيما يتعلق بالأوضاع في
العراق
، طلب توم باراك من بارزاني أن "يضطلع بدوره المهم والريادي في ظل المشهد السياسي الراهن، فيما شدد بارزاني على أن الشرط الأساسي للاستقرار ومعالجة الأزمات يكمن في تنفيذ الدستور والالتزام بأن تقرر مكونات العراق مصير البلاد بنفسها، وحماية السيادة العراقية".
