بارزاني يرحّب بالاتفاق بين الحكومة السورية وقسد ويأمل بإنهاء معاناة الكورد

وقال في بيان ورد لـ ، إن "الإيمان بالحوار والسلام يشكّل الطريق الصحيح لمعالجة المشاكل والخلافات"، مشددًا على "أهمية اعتماد الحلول السلمية لتحقيق الاستقرار".وأعرب بارزاني عن "أمله في أن تُطوى صفحة المعاناة والآلام التي عاشها الشعب الكوردي في ، وأن ينعم جميع الأطراف بالسلام والحرية والاستقرار في عموم البلاد".