"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
المالكي بشأن تكليف الكتلة الاكثر عددا لمرشحها بتشكيل الحكومة: لن نتخلى عن هذا الإنجاز
سياسة
2026-01-31 | 06:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
952 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اكد رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، اليوم السبت، عدم تخليه عن تكليفه بتشكيل الحكومة.
وقال
المالكي
في معرض رده على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام في الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي، بشأن تكليف الكتلة الاكثر عددا لمرشحها بتشكيل الحكومة، وتابعته
السومرية نيوز
، ان "الحياة السياسية والديمقراطية في
العراق
ولدت بعد مخاضٍ عنيف وتضحيات جسيمة ودماء الشهداء، حتى ترسخت قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على المستوى الاتحادي وفي المحافظات"، مبينا "اننا نعتز بهذا الإنجاز ونتمسك به، ونشكر شعبنا وقواه السياسية على إصرارهم في حماية الحرية والديمقراطية".
وأضاف ان "ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية"، لافتا الى "اننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".
وذكر "نحترم إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، ونتطلع إلى أن يحترم الآخرون هذا القرار كما نحترم إرادتهم في إدارة شؤونهم"، مشيرا الى ان "اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين".
وتابع "نتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع
الدول الإقليمية
والدول الكبرى، لا سيما الدول التي تعاونت معنا والتي ستتعاون مستقبلاً، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية"، مبينا ان "احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً لدينا، وسنمضي في اعتماد هذه الإرادة ولن نتراجع عنها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
