إيطاليا تؤكد رغبتها في استمرار التعاون والشراكة الاقتصادية مع العراق

وذكر بيان لمكتب ، انه "شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات تعزيزها وتوسعة التعاون المشترك، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي، كذلك جرى التطرق لتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد السيد السوداني مضي في جهوده الداعمة للاستقرار، وعدم اتساع دائرة الصراعات، وتغليب لغة الحوار في حل الأزمات".من جانبه، نقل السفير الإيطالي، وفق البيان، إلى السوداني "تحيات رئيسة حكومة بلاده، وتأكيدها على رغبة في استمرار التعاون والشراكة الاقتصادية مع العراق وتوسعتها، ودعم دور العراق البناء في ترسيخ استقرار المنطقة وحل أزماتها".