العراق يترأّس اجتماع كبار المسؤولين التحضيري لمنظمة التعاون الإسلامي

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "سفيرة جمهورية لدى ، ، ترأست اجتماع كبار المسؤولين التحضيري لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في مقر للمنظمة بمدينة جدة في المملكة العربية ، بمشاركة الأمناء المساعدين ووفود وممثلي الدول الأعضاء".وأضاف البيان، أن "العراق، خلال الاجتماع، رحّب باستضافة الدول الأعضاء في في ، دار السلام، خلال شهر نيسان 2026".وتابع، أن "الدول الأعضاء، من جانبها، أعربت عن تهانيها بمناسبة تولي العراق رئاسة الدورة (52)"، مشيدةً بـ"الاستعدادات الجارية، ومثمّنة استضافة العراق، بلد الحضارات، لأعمال هذه الدورة.واختتم البيان، أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة (52) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإسلامي، بما يسهم في تعزيز التنسيق المشترك وإنجاح أعمال المجلس المرتقبة".