رئيس الجمهورية يرحب بالاتفاق بين قسد والحكومة السورية لإنهاء الصراع

وقال رشيد في بيان ورد لـ ، إنه "أرحب بالاتفاق بين قوات الديمقراطية والحكومة السورية لحل النزاع سلميا وإنهاء الصراع، الذي نعتبره مهما لاستقرار المنطقة".واضاف أن "تطبيق هذه الخطوة بشكل عملي سيكون بداية لضمان حقوق جميع القوميات والمكونات في الدستور الدائم".واختتم رشيد بالقول: "نأمل أن يكون هذا الاتفاق أساسا لترسيخ السلام والاستقرار والتنمية وإنهاء الحرب والدمار في جميع مناطق سوريا".