الإطار التنسيقي يعلن تمسكه بمرشحه المالكي لرئاسة الوزراء

أعلن الإطار التنسيقي، السبت، تمسكه بمرشحه لمنصب ، معتبرا أن اختيار رئيس الوزراء هو شأن دستوري عراقي خالص.





واوضح الإطار التنسيقي أن "اختيار رئيس شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الاملاءات الخارجية"، مجدداً تمسكه بـ"مرشحه لرئاسة الوزراء".



وأكد الإطار التنسيقي حرصه على "بناء علاقات متوازنة مع ، وخصوصا مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في ". وجاء في بيان للإطار، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في اليوم السبت لبحث اخر المستجدات".

وأضاف الاطار التنسيقي أن " دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه"، مشددا على "أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة"، داعيا الجميع إلى "بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضى الأطراف جميعا".

وكان الرئيس الأمريكي تحدث، يوم الثلاثاء الماضي، عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب رئيساً للوزراء، مؤكداً أن بلاده لن تساعد في هذه الحالة.