نائب أمريكي يعلق على تمسك الإطار التنسيقي بترشيح المالكي

علق النائب الأمريكي ، السبت، على تمسك الإطار التنسيقي في على ترشيح لمنصب .

وجاء في تغريدة للنائب على منصة "إكس"، "إلى دمى في وإلى : أنتم تُسيئون إلى الرئيس . جرّبوا ذلك، اختبروا حظكم، وانظروا ماذا سيحدث"، مضيفا "حرّروا العراق من إيران حرّروا إيران".

وأعلن الإطار التنسيقي، اليوم السبت، تمسكه بمرشحه نوري لمنصب ، معتبرا أن اختيار رئيس الوزراء هو شأن دستوري عراقي خالص.

وكان الرئيس الأمريكي تحدث، يوم الثلاثاء الماضي، عن "خيار سيء" في العراق بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء، مؤكداً أن بلاده لن تساعد في هذه الحالة.