https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554918-639055348132567991.jpg
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية
سياسة
2026-02-01 | 04:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
880 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
قررت رئاسة
مجلس النواب
، اليوم الأحد، تأجيل الجلسة المقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأضافت الدائرة، أنه "استنادًا إلى المادة (50) من الدستور أدى
بدر الفحل
اليمين الدستورية بصفته نائبًا في
مجلس النواب
".
وكان جدول اعمال جلسة اليوم الأحد (1 شباط 2026) يتضمن التصويت على اختيار رئيس الجمهورية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
04:52 | 2026-01-27
رئاسة مجلس النواب تتسلم طلبات تأجيل جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية
03:33 | 2026-01-27
مجلس النواب ينفي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
16:11 | 2026-01-26
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد الثلاثاء
05:36 | 2026-01-26
اخترنا لك
الحزبان الكرديان للسومرية: فشل الجلسة لا علاقة له بانتخاب رئيس الجمهورية.. "تريث اطاري" يتعلق بـ"فيتو ترامب"
06:07 | 2026-02-01
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية
05:18 | 2026-02-01
"تغريدة ترامب" تعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وتوجه نيابي لـ"حل البرلمان"
05:10 | 2026-02-01
ظهور حساب جديد على اكس باسم "سافايا".. كشف ملابسات "استبداله" وتحدث عن "أيام اخيرة للفصائل"
04:09 | 2026-02-01
بالنفط الفنزويلي.. هل "يحاصر" ترامب العراق في السوق الهندي؟
03:07 | 2026-02-01
تضارب وارباك بحقيقة مصير سافايا.. نفي جديد لإقالته ثم تعديل على اصل الخبر.. ماذا يجري؟
02:30 | 2026-02-01
