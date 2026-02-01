مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "⁠مجلس النواب أجل انعقاد جلسته"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأضافت الدائرة، أنه "استنادًا إلى المادة (50) من الدستور أدى اليمين الدستورية بصفته نائبًا في ".وكان جدول اعمال جلسة اليوم الأحد (1 شباط 2026) يتضمن التصويت على اختيار رئيس الجمهورية.