رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة البرلمان، "تعقد رئاسة ، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب".وأضافت الدائرة، "في الوقت نفسه، تشدِّد رئاسة المجلس على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية".وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد (1 شباط 2026) تأجيل الجلسة المقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية.وكان جدول أعمال جلسة اليوم الأحد (1 شباط 2026) يتضمن التصويت على اختيار رئيس الجمهورية.