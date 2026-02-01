واشنطن واربيل: العراقيون يقررون بأنفسهم مستقبل بلادهم

وقال لبارزاني في بيان ورد لـ ، ان " استقبل في مصيف (پیرمام)، القائم بأعمال في ، والقنصل العام الأمريكي في ويندي غرين".واعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية، "باسم الرئيس والحكومة الأمريكية، عن شكره وتقديره للرئيس على كل الدعم والمساندة التي قدمها بخصوص الاتفاق الأخير بين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".وفيما يخص العملية السياسية في العراق، جدد القائم بالأعمال التأكيد على موقف الداعم والمساند لإقليم كوردستان قوي ضمن إطار العراق.من جانبه، أعرب بارزاني عن شكره "لدور وموقف الولايات المتحدة في دعم شعب كوردستان"، مشيراً إلى أنه "لولا الموقف والدعم الأمريكي في عام 1991، لما كان بالإمكان حماية مكتسبات الانتفاضة والبرلمان وحكومة إقليم كوردستان".كما شهد اللقاء تبادلاً دقيقاً لوجهات النظر حول العملية السياسية في العراق، حيث أكد الجانبان على "أهمية الالتزام بالدستور"، واتفقا في الرأي على ضرورة أن "يقرر العراقيون بأنفسهم مستقبل بلادهم على أساس مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق".وفي هذا السياق، رحب الجانبان بالحوارات والمشاورات الأخيرة في الهادفة إلى "إيجاد آليات وسيناريوهات سياسية تراعي مصالح العراقيين، وتعزز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق في كافة المجالات".