واشنطن: الحكومة العراقية يجب أن تبقى مستقلة استقلالاً كاملاً

وقالت السفارة الأميركية في بيان نشر على منصة (X) وتابعته ، ان "القائم بأعمال في ، والقنصل العام الأمريكي في ويندي جددا خلال لقائهما مع ، التأكيد على التزام الراسخ بدعم عراقٍ ذي سيادة ومستقر ومزدهر، وكذلك على شراكة قوية ودائمة مع إقليم "، مبينة ان "هذه الشراكة تندرج ضمن إطار العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، وهي علاقة تحقق فوائد ملموسة للأميركيين والعراقيين على حدّ سواء".وأكد هاريس أن "أي حكومة عراقية يجب أن تبقى مستقلة استقلالاً كاملاً، ومركّزة على تعزيز المصالح الوطنية لجميع العراقيين، وفقط من خلال هذا الاستقلال يمكن للعراق أن يحمي سيادته بفاعلية وان يبقى بمنأى عن التوترات الإقليمية، وأن يحقق بالكامل إمكانات شراكة متبادلة المنفعة مع الولايات المتحدة".وتابعت ان "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن المشهد السياسي في العراق"، معربين عن تقديرهما "للمشاورات البنّاءة الجارية في ".ورحّبا "بالجهود المستمرة لصياغة إطار سياسي شامل لجميع العراقيين، بما يعزّز الاستقرار ويمكّن من قيام شراكة فعّالة بين الولايات المتحدة والعراق".