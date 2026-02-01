الصفحة الرئيسية
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554954-639055619662232892.jpg
صحيفة لندنية: تغريدة ترامب عززت الموقف السني واحرجت موقف بارزاني
سياسة
2026-02-01 | 11:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,701 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
بعدما اعلن الاطار التنسيقي تمسكه بترشيح
نوري المالكي
لرئاسة الوزراء، فان ذلك وسع من شق الخلاف داخل قوى الإطار، وسط توقعات بإمكانية حدوث تراجع في الموقف الكردي الذي يصعب عليه معاندة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
.
ونقلت
صحيفة الشرق الأوسط
عن مصدر مطلع قوله إن "تغريدة
ترامب
عززت الموقف السني الرافض في غالبيته تقريباً إعادة
المالكي
لمنصب
رئيس الوزراء
".
واضاف ان "الموقف الكردي، لا سيما موقف
بارزاني
، فقد أصبح في غاية الصعوبة بعد تغريدة ترامب، حيث يصعب على الأكراد اتخاذ مواقف مضادة للموقف الأميركي"، مبيناً أن "هذا الأمر سوف ينسحب على صعيد الموقف من منصب رئيس الجمهورية، الذي يصر بارزاني على أن يكون من حصة حزبه، بالإضافة إلى أن أي تنازل من قبل بارزاني يعني انتخاب رئيس الجمهورية خلال جلسة البرلمان القادمة ويعني عملياً تكليف المالكي منصب رئيس الوزراء في اليوم نفسه؛ مما يجعل الكرد بهذه الحالة في مواجهة ترامب، بمن في هؤلاء زعيم
حزب الاتحاد الوطني
بزعامة
بافل طالباني
، الذي يحتفظ بعلاقات طيبة بكثير من قادة الإطار التنسيقي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
ترامب يكشف موقفه بشأن الترشح لولاية ثالثة
14:40 | 2025-12-03
السوداني يؤكد موقف العراق الداعم لأمن واستقرار المنطقة
12:22 | 2026-01-28
إصابة مبابي تضع ألونسو والريال في موقف صعب و3 خيارات
05:35 | 2026-01-01
لاعب الأردن يعتذر بعد موقف "الممر الشرفي"
11:02 | 2025-12-19
الاطار
التنسيقي
حزب الاتحاد الوطني
صحيفة الشرق الأوسط
الاتحاد الوطني
السومرية نيوز
رئاسة الوزراء
نوري المالكي
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
اقتصاد
32.36%
01:43 | 2026-01-31
الدولار يهدأ بالصيرفات.. اسعار الصرف تنخفض بعد قفزة الامس
01:43 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
اقتصاد
27.8%
09:06 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.13%
03:56 | 2026-01-31
بعد القفزة القياسية.. انخفاض كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:56 | 2026-01-31
اين رواتب المتقاعدين؟
محليات
17.7%
10:00 | 2026-02-01
اين رواتب المتقاعدين؟
10:00 | 2026-02-01
أحدث الحلقات
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
واشنطن: الحكومة العراقية يجب أن تبقى مستقلة استقلالاً كاملاً
10:49 | 2026-02-01
واشنطن واربيل: العراقيون يقررون بأنفسهم مستقبل بلادهم
10:06 | 2026-02-01
اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل.. اتفاق على تحديد موعد نهائي لحسم رئاسة الجمهورية
07:13 | 2026-02-01
الحزبان الكرديان للسومرية: فشل الجلسة لا علاقة له بانتخاب رئيس الجمهورية.. "تريث اطاري" يتعلق بـ"فيتو ترامب"
06:07 | 2026-02-01
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية
05:18 | 2026-02-01
"تغريدة ترامب" تعرقل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. وتوجه نيابي لـ"حل البرلمان"
05:10 | 2026-02-01
