القضاء يباشر بالتحقيق مع حوالي 1400 سجين لداعش وصلوا من سوريا

وقال القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الأولـــى، باشرت بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصر من كيان الإرهابي والذي جرى تسلمهم مؤخراً من المحتجزين في الاراضي السورية".واوضح انه "بأشراف مباشر من قبل تمت المباشرة بالتحقيق عبر عدد من القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب، فيما ستتم اجراءات التعامل مع الموقوفين ضمن الاطر القانونية والانسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".واشار الى ان "هذه الإجراءات تأتي في سياق مساعي لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين بجرائم كيان داعش الإرهـابي وفق القوانين النافذة بالتوازي مع تنسيق دولي يهدف إلى معالجة ملف عناصر كيان داعش الارهـابي والجرائم التي ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".واضاف "يذكر أن العدد المتوقع وصوله يصل إلى أكثر من 7000 عنصر كما سيعمل للتعاون القضائي الدولي على توثيق وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والادلة المؤرشفــــــة مسبقاً".