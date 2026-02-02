السوداني يصل رفقة وفد سياسي الى كردستان

وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس يصل الى اقليم برفقة وفد سياسي رفيع في زيارة تشمل محافظتي أربيل والسليمانية ".وفي وقت سابق كشفت تقارير ومعلومات سياسية ان سيزور اربيل والسليمانية برفقة كل من رئيس كتلة ، ورئيس تحالف الاساس ، حيث تهدف الزيارة الى ايجاد حل توافقي بين الحزبين الكرديين لغرض المضي بانتخاب رئيس الجمهورية بعد تعطل الجلسة مرتين وتجاوز التوقيتات الدستورية.كما من المتوقع ان تشهد الزيارة تفاهمات تتعلق بتكليف مرشح ، خصوصا مع الحرج الذي قد تشعر به بعض القوى من تكليف بعد تهديد ترامب بعدم التعامل مع حكومة عراقية يرأسها المالكي، في الوقت الذي لا يزال الاطار متمسكا بترشيحه المالكي في عملية ينظر اليها بأنها "عملية تحدٍ" وسيادة.