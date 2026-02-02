الصفحة الرئيسية
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554992-639056184510877705.jpg
السوداني يصل رفقة وفد سياسي الى كردستان
سياسة
2026-02-02 | 03:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
754 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجل الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، وصول
السوداني
الى
اقليم كردستان
رفقة وفد سياسي "رفيع".
وقال المكتب الاعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
يصل الى اقليم
كردستان العراق
برفقة وفد سياسي رفيع في زيارة تشمل محافظتي أربيل والسليمانية ".
وفي وقت سابق كشفت تقارير ومعلومات سياسية ان
السوداني
سيزور اربيل والسليمانية برفقة كل من رئيس كتلة
بدر هادي العامري
، ورئيس تحالف الاساس
محسن المندلاوي
، حيث تهدف الزيارة الى ايجاد حل توافقي بين الحزبين الكرديين لغرض المضي بانتخاب رئيس الجمهورية بعد تعطل الجلسة مرتين وتجاوز التوقيتات الدستورية.
كما من المتوقع ان تشهد الزيارة تفاهمات تتعلق بتكليف مرشح
رئيس الوزراء
، خصوصا مع الحرج الذي قد تشعر به بعض القوى من تكليف
المالكي
بعد تهديد ترامب بعدم التعامل مع حكومة عراقية يرأسها المالكي، في الوقت الذي لا يزال الاطار متمسكا بترشيحه المالكي في عملية ينظر اليها بأنها "عملية تحدٍ" وسيادة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
السامرائي يبحث المشهد السياسي مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني
02:56 | 2026-01-22
وفد عسكري برئاسة يار الله يصل الشريط الحدودي مع سوريا
02:28 | 2026-01-20
السوداني والحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي وتشكيل الحكومة
14:22 | 2026-01-18
السوداني: إنهاء مهمة التحالف الدولي ويونامي يعكس متانة السيادة العراقية واستقلال القرار السياسي
03:06 | 2025-12-20
السوداني
كردستان
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
بدر هادي العامري
محسن المندلاوي
كردستان العراق
السومرية نيوز
اقليم كردستان
شياع السوداني
