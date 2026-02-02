السامرائي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
كرم منجل
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"قسد" تعلن عن حظر تجول تزامنا بالاتفاق مع دمشق
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554994-639056201428487152.jpg
السامرائي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل
سياسة
2026-02-02 | 04:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
159 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
التقى رئيس تحالف العزم
مثنى السامرائي
، اليوم الاثنين، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
مسعود بارزاني
، فيما بحثا تطورات المرحلة السياسية الراهنة.
وقال مكتب
رئيس التحالف
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
السامرائي
التقى اليوم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني
مسعود بارزاني
، برفقة وفد من قيادات تحالف العزم، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي العام، واستحقاقات المرحلة المقبلة على المستوى الوطني".
وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، وترسيخ
الشراكة الوطنية
، والتعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، وضمان انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وخدمة مصالح المواطنين في عموم
العراق
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
المالكي يلتقي بارزاني لمناقشة تشكيل الحكومة واستقرار العراق
06:20 | 2025-11-22
السامرائي يلتقي الشيخ حمودي ويبحثان التوقيتات الدستورية ومسار المرحلة المقبلة
05:20 | 2025-12-25
السامرائي يلتقي الأمين العام لحزب الفضيلة ويبارك له نجاح العملية الانتخابية
03:54 | 2025-11-17
السامرائي يبحث مع بارزاني مسار التفاهمات الوطنية: المرحلة تتطلب عملاً مشتركاً
09:43 | 2025-11-18
مثنى
السامرائي
مسعود بارزاني
الشراكة الوطنية
مثنى السامرائي
السومرية نيوز
رئيس التحالف
سومرية نيوز
مكتب رئيس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
اقتصاد
35.32%
09:06 | 2026-01-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار
09:06 | 2026-01-31
اين رواتب المتقاعدين؟
محليات
24.16%
10:00 | 2026-02-01
اين رواتب المتقاعدين؟
10:00 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
محليات
21.69%
13:05 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
13:05 | 2026-02-01
الدولار مستمر بالتراجع في البورصة العراقية
اقتصاد
18.83%
08:46 | 2026-02-01
الدولار مستمر بالتراجع في البورصة العراقية
08:46 | 2026-02-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 1-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
Live Talk
الخيانة الزوجية وانتشار مواضيعها - Live Talk - الحلقة ٢١٥ | 2026
10:30 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
اخترنا لك
أبرزها رئيس الجمهورية.. ملفات عدة على طاولة حوار وفد السوداني ولقائه بمسعود بارزاني
06:18 | 2026-02-02
السوداني يصل رفقة وفد سياسي الى كردستان
03:16 | 2026-02-02
القضاء يباشر بالتحقيق مع حوالي 1400 سجين لداعش وصلوا من سوريا
02:27 | 2026-02-02
صحيفة لندنية: تغريدة ترامب عززت الموقف السني واحرجت موقف بارزاني
11:58 | 2026-02-01
واشنطن: الحكومة العراقية يجب أن تبقى مستقلة استقلالاً كاملاً
10:49 | 2026-02-01
واشنطن واربيل: العراقيون يقررون بأنفسهم مستقبل بلادهم
10:06 | 2026-02-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.