السامرائي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن " التقى اليوم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ، برفقة وفد من قيادات تحالف العزم، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي العام، واستحقاقات المرحلة المقبلة على المستوى الوطني".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، وترسيخ ، والتعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، وضمان انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وخدمة مصالح المواطنين في عموم ".