أبرزها رئيس الجمهورية.. ملفات عدة على طاولة حوار وفد السوداني ولقائه بمسعود بارزاني

وقال في بيان ور لـ ، إن " التقى اليوم في ، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بحضور وفد الإطار التنسيقي المرافق له الذي ضم؛ الأمين العام لمنظمة ، ورئيس ائتلاف الأساس ، والأمين العام للإطار عباس راضي".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الدستورية القادمة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي في استكمال تشكيل الحكومة على وفق ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية".وتابع المكتب، "كما تطرق اللقاء الى بحث التطوّرات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، وأهمية توحيد الخطاب الوطني السياسي العراقي إزاء هذه المتغيرات والأحداث، بما يعزز موقف ومصالحه الوطنية العليا".