وفد الاطار التنسيقي يصل السليمانية

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس وصل إلى يرافقه وفد سياسي رفيع من الإطار التنسيقي يضم؛ الأمين العام لمنظمة ، ورئيس ائتلاف الأساس ، والأمين العام للإطار عباس راضي".وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس ، في ، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بحضور وفد الإطار التنسيقي.وجرى خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الدستورية القادمة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، للمضي في استكمال تشكيل الحكومة على وفق ما افرزته نتائج الانتخابات النيابية.كما تطرق اللقاء الى بحث التطوّرات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، وأهمية توحيد الخطاب الوطني السياسي العراقي إزاء هذه المتغيرات والأحداث، بما يعزز موقف العراق ومصالحه الوطنية العليا.