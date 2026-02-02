السامرائي يبحث مع بارزاني تعزيز الحوار والتفاهم بين بغداد وأربيل

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، التقى في رئيسَ ، يرافقه عدد من قيادات ونواب تحالف العزم"، مبينا انه "جرى بحث مجمل التطورات السياسية على المستوى الوطني، واستحقاقات المرحلة المقبلة".وأضاف ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين وأربيل، وترسيخ التعاون المؤسسي بين السلطات الاتحادية والإقليم، والتعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، وانتظام عمل مؤسسات الدولة، وخدمة مصالح المواطنين في جميع المحافظات".