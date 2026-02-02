السامرائي يبحث مع بارزاني تعزيز الحوار والتفاهم بين بغداد وأربيل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الفيفا" تتحدث عن إمكانية رفع الحظر على كرة القدم الروسية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555024-639056403907311697.jpeg
السامرائي يبحث مع بارزاني تعزيز الحوار والتفاهم بين بغداد وأربيل
سياسة
2026-02-02 | 09:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
88 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
بحث رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، ورئيسَ
إقليم كردستان
نيجيرفان بارزاني
، اليوم الاثنين، تعزيز الحوار والتفاهم بين
بغداد
وأربيل.
وقال
المكتب الإعلامي
لتحالف العزم في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، التقى في
أربيل
رئيسَ
إقليم كردستان
نيجيرفان بارزاني
، يرافقه عدد من قيادات ونواب تحالف العزم"، مبينا انه "جرى بحث مجمل التطورات السياسية على المستوى الوطني، واستحقاقات المرحلة المقبلة".
وأضاف ان "اللقاء تناول أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين
بغداد
وأربيل، وترسيخ التعاون المؤسسي بين السلطات الاتحادية والإقليم، والتعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، وانتظام عمل مؤسسات الدولة، وخدمة مصالح المواطنين في جميع المحافظات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السامرائي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة بين البلدين
07:00 | 2025-12-03
السامرائي يستقبل السفير الفرنسي ويؤكد أهمية تعزيز الحوار بين القوى للحفاظ على الاستقرار السياسي العراقي
05:02 | 2025-11-23
العراق وتركيا يبحثان الأوضاع في سوريا وإيران ويؤكدان على الحوار والتفاهم
08:01 | 2025-12-07
السامرائي يبحث مع بارزاني مسار التفاهمات الوطنية: المرحلة تتطلب عملاً مشتركاً
09:43 | 2025-11-18
السامرائي
بارزاني
نيجيرفان بارزاني
المكتب الإعلامي
إقليم كردستان
السومرية نيوز
مكتب الإعلام
سومرية نيوز
الاستحقاق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
محليات
40.64%
09:38 | 2026-02-02
خبر سار للمتقاعدين.. موعد صرف الرواتب
09:38 | 2026-02-02
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"
أخبار الطقس
20.33%
01:10 | 2026-02-02
امطار قوية وحالوب في عموم العراق خلال ساعات.. و5 محافظات عليها "الحذر"
01:10 | 2026-02-02
اين رواتب المتقاعدين؟
محليات
20.21%
10:00 | 2026-02-01
اين رواتب المتقاعدين؟
10:00 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
محليات
18.83%
13:05 | 2026-02-01
خريطة الامطار ليوم غد وموعد انتهاء الموجة
13:05 | 2026-02-01
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 2-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-02
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
Live Talk
تبسيط المعلومة هو اول طريق للنجاح - Live Talk - الحلقة ٢١٦ | 2026
10:30 | 2026-02-02
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
ناس وناس
الدورة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-02
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
من الأخير
مأزق المالكي لم ينته.. هاريس يحذر والإطار يتمسك - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-01
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
عشرين
الاطار ورئاسة الوزراء.. حيرة بعد تغريدة! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٥ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-31
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
اخترنا لك
وفد الاطار التنسيقي يختتم زيارته لكردستان ويعود الى بغداد
12:11 | 2026-02-02
وفد الاطار يلتقي طالباني.. مباحثات حول رئاسة الجمهورية وتأكيد على توحيد الروئ
10:38 | 2026-02-02
وفد الاطار التنسيقي يصل السليمانية
08:30 | 2026-02-02
أبرزها رئيس الجمهورية.. ملفات عدة على طاولة حوار وفد السوداني ولقائه بمسعود بارزاني
06:18 | 2026-02-02
السامرائي يلتقي مسعود بارزاني في أربيل
04:06 | 2026-02-02
السوداني يصل رفقة وفد سياسي الى كردستان
03:16 | 2026-02-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.