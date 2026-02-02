وفد الاطار يلتقي طالباني.. مباحثات حول رئاسة الجمهورية وتأكيد على توحيد الروئ

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس التقى، اليوم الاثنين في ، ، يرافق سيادته وفد الإطار التنسيقي، الذي ضم؛ الأمين العام لمنظمة ، ورئيس ائتلاف الأساس ، والأمين العام للإطار عباس راضي".وشهد اللقاء "استعراض مجمل الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الوطني والإقليمي، والتأكيد على أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية، بتشكيل حكومة تعبر عن تطلعات جميع العراقيين وتُكمل مسيرة الإصلاح والإعمار والنهضة التنموية التي شهدها العراق في السنوات القليلة الماضية".كما تطرق اللقاء إلى "ضرورة توحيد المواقف والرؤى الوطنية إزاء مختلف التحديات، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة".