وفد الاطار التنسيقي يختتم زيارته لكردستان ويعود الى بغداد

عاد رئيس ، ، ومعه وفد الاطار التنسيقي إلى العاصمة بعد اختتام زيارتهم إلى إقليم .

وذكر بيان لمكتب ، ان "رئيس عاد إلى العاصمة برفقة وفد الإطار التنسيقي الذي ضمّ؛ الأمين العام لمنظمة بدر، ورئيس ائتلاف الأساس، والأمين العام للإطار، بعد اختتام زيارته إلى إقليم التي شملت محافظتي والسليمانية".