حمودي يؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية

أكد رئيس ، الاثنين، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، مشيرا الى أن الدستور جعل الشعب هو مصدر القرار الوطني.

وقال في بيان، "استقبل الشيخ د. وفد قيادة الإسلامي، وبحثا المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية، والحراك الوطني على مسار إكمال تشكيل بقية الرئاسات، وأهمية حالة الانسجام داخل الاطار، ودوره في صناعة التوافق الوطني".

ونقل البيان عن تأكيده، أن "الدستور جعل الشعب هو مصدر القرار الوطني والاساس الاول لسيادة الدولة وقوتها، وأن احترام خيارات قواه الوطنية هو ضمانة استقرار البلد ونهوضه".

وشدد على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية والتحلي بروح المسؤولية والتعاون في حسم الاستحقاقات"، لافتاً إلى "ضرورة حفظ وحدة الإطار والقرار الشيعي وإدامة الحوارات وحماية الارادة الوطنية".