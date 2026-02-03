ثامن محافظة تعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

وقالت المحافظة انه "استنادًا إلى قرار المتخذ في الجلسة (26) المرقم (44)، والخاص بقانون العطل للمناسبات الدينية، قرر مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الأربعاء الموافق 4/2/2026، والذي يصادف الخامس عشر من شهر شعبان المبارك، وذلك بمناسبة ذكرى ولادة إمامنا صاحب العصر والزمان، (عجل الله فرجه الشريف)، متباركين لكم هذا المولد المبارك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه، وأن يعيده على بلدنا بالأمن والخير والبركات".وعطلت كل من ، ، ، ، ، ، الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء، لتكون هي ثامن محافظة تعطل الدوام غدا.