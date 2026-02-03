الاطار يمهل الحزبين الكرديين 48 ساعة.. الجلسة ستعقد والنواب "احرار" باختيار رئيس جمهورية خارج الاتفاقات

وقال المتحدث باسم تحالف النصر ، ان "وفد الإطار التنسيقيِّ أدَّى دوراً مهمّاً في تقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين بشأن ملفِّ انتخاب رئيس الجمهوريَّة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف أنَّ "اللقاءات التي أجراها الوفد أفرزتْ مؤشِّراتٍ إيجابيَّةً من الجانب الكرديِّ باتجاه عدم الإبقاء على حالة الانسداد السياسيِّ، والمضيِّ لاستكمال الاستحقاقات الدستوريَّة ضمن أطرها القانونيَّة".وأوضح الرديني أنَّ "الإطار التنسيقيَّ منح الأحزاب الكرديَّة مهلة يومين لإنهاء هذا الانسداد والتوصُّل إلى توافقٍ بشأن اختيار رئيس الجمهوريَّة تمهيداً لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستوريَّة".واذا ما تم الذهاب لخيار " الوطني" فهذا يعني ان النواب سيكونون احرارا باختيار واحد من المرشحين الـ19 الامر الذي قد يقود لمفاجآت باختيار رئيس جمهورية خارج الحزبين الحاكمين.